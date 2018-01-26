Москву вновь засыплет снегом

На территории столичного региона в субботу, 3 февраля, может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщили в центре погоды Фобос .

По нашим расчетам, сегодня на территории Московской области и Москвы выпадет от трети до половины месячной нормы осадков , — сказал собеседник агентства.

В воскресенье снег продолжит падать.

Этот снегопад может стать сильнейшим в Москве и области с начала XXI столетия.

Ранее сообщалось, что в январе в столичном регионе снега выпало в полтора раза больше месячной нормы — 68 сантиметров.