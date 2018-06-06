Москву захватит непогода

Гроза, дожди и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе во второй половине дня 12 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городское метеобюро.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а во время грозы — до 22 метров в секунду. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков. Несмотря на непогоду, температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла.

В ночь на среду, 13 июня, сохранятся кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в регионе опустится до 13 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье на 12 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающихся гроз и сильного ветра.