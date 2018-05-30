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Москву зальет

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Холодный атмосферный фронт с северо-запада вечером принесет в Москву грозу и ливни. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Большую часть дня в столичном регионе сохранится по-летнему теплая и комфортная погода. Только после 21:00-22:00, с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада, в небе начнут собираться грозовые облака, сопровождаемые интенсивными ливнями», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем в столичном регионе ожидается переменная облачность, а вечером — кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров в столице поднимутся до плюс 26 градусов, по области — до плюс 27 градусов. Скорость ветра до 10 метров в секунду, во время грозы могут быть порывы. Относительная влажность около 66 процентов.

Отмечается, что атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.

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