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Москву зальет

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Ненастная погода ожидается в Москве с вечера 6 апреля. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Москве основное ненастье, связанное с сильным ветром и ливневыми осадками (ночью местами вперемешку с мокрым снегом), пройдет в период с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью в столице понизится до одного-трех градусов тепла, днем ожидается плюс шесть-восемь градусов.

Синоптики уточняют, что к 8 апреля погода улучшится, в регион вернутся солнце и тепло. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.

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