Москву зальет

В ближайшие дни в Москве выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в столице до конца текущей недели. «В выходные дожди усилятся, так как в субботу Москва будет располагаться вблизи центра атлантического циклона», — пояснили они.

Всего до 20 мая на Москву может вылиться до 20 миллиметров осадков. Специалисты отметили, что это около 40 процентов от месячной нормы. Примерно такое же количество осадков уже выпало за первую половину месяца. «Не исключено, что к концу выходных мы уже можем получить до 80 процентов всех майских запасов влаги», — заключили синоптики.

Ранее стало известно, что минувший понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. Местами температура воздуха поднималась до 27 с лишним градусов, что выше показателей в Сочи. Но синоптики отметили, что даже при таких показателях до температурного рекорда оставалось почти три градуса.