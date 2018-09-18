Москву зальет осенними дождями

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

По прогнозам синоптиков, к утру среды в Москве может выпасть до 21 миллиметра осадков. Это около 32 процентов месячной нормы, которая в сентябре насчитывает 65 миллиметров.

Кроме того, 24 и 25 сентября порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим в столице установили «желтый» уровень опасности.

Помимо этого, в ночь на среду, 26 сентября, в столичном регионе местами ожидаются заморозки до минус трех градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 сентября, в столичном регионе начнется грибной сезон. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, холодная и пасмурная погода продержится в столичном регионе до конца сентября.