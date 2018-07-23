Москву залило

За минувшие сутки в столичном регионе выпало около 47 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, на ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков, в Тушино — 20 миллиметров, на Балчуге — пять миллиметров. За МКАД сумма осадков варьировалась от 26 до 44 миллиметров, что составляет около 47 процентов месячной нормы. В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Наро-Фоминске (26 миллиметров), Волоколамске (24 миллиметра), Толстопальцево (37 миллиметров), Павловском Посаде (43 миллиметра).

Синоптики отметили, что рекорд по суточному максимуму осадков в середине лета принадлежит 1981 году — тогда за сутки выпало 62 миллиметра. В столице месячный лимит июля по осадкам почти исчерпан — выпало 97 процентов от него. «По нашему прогнозу, больше осадков до конца месяца и не будет», — заключили в «Фобосе».

Вечером в субботу, 28 июля, на Москву обрушился град и сильный дождь. Из-за непогоды прервалось первое в России выступление британской группы Gorillaz на фестивале Park Live.