Москву зальют аномальные дожди

В пятницу, 20 июля, в Москве будет тепло, но аномально дождливо, временами возможна гроза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, однако сильный ветер во время грозы может повредить линии электропередачи, повалить деревья и плохо закрепленные рекламные щиты. В мэрии выступили с предупреждением: пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, а автомобилистам — ставить машины в гараже или вдали от деревьев.

Дождливая погода продержится в столице до четверга. 26 июля в Москве будет без осадков, а столбики термометров покажут 33 градуса тепла.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные 21 и 22 июля, температура в столичном регионе превысит 30-градусную отметку. Жара вкупе с повышенной влажностью приведет к появлению так называемого «балтийского синдрома».