Москву заметет

В субботу, 22 декабря, в Москве ожидается сильный снег, метели и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Как отметили в ведомстве, на дорогах возможно образование снежных заносов.

Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам — сохранять бдительность и быть более аккуратными.

В пятницу, 21 декабря, в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Отмечалось, что начавшийся вечером в пятницу снегопад продолжится все выходные. Высота снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.