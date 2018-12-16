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Москву заметет

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В субботу, 22 декабря, в Москве ожидается сильный снег, метели и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Как отметили в ведомстве, на дорогах возможно образование снежных заносов.

Водителям рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам — сохранять бдительность и быть более аккуратными.

В пятницу, 21 декабря, в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Отмечалось, что начавшийся вечером в пятницу снегопад продолжится все выходные. Высота снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.

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