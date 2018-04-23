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Москву заполонил двухколесный транспорт

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Второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018 начался в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Колонна начала движение с проспекта Академика Сахарова, проехала по Садовому кольцу и финишировала на Воробьевых горах. В мотопараде приняли участие около трех тысяч мотоциклистов.

«Сегодня у нас второй городской большой праздник для всех мотоциклистов города — это наш мотопарад, девиз его — „На дороге все равны“. Здесь основные мотоклубы города Москвы, люди, неравнодушные к мотодвижению», — сказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, количество мотоциклистов в столице из года в год увеличивается примерно на 30 процентов. Чиновник добавил, что они уделяют серьезное внимание безопасности дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.

В прошлом году парад байкеров прошел 6 мая. В нем приняли участие около двух тысяч мотоциклистов.

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