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Москву застроят футбольными полями

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В Москве появится еще семь футбольных полей в ближайшие несколько лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте телеканала ТВЦ.

«В ближайшие годы в Москве будет построено 11 полноценных футбольных полей для любительских команд и спортивных школ. Из них 4 уже построены, в том числе в спорткомплексе Олимпийской деревни-80», – сказал он.

По словам мэра, поля будут иметь обогрев, поэтому играть в футбол на них можно будет практически круглый год.

В мае глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что Москва стала настоящей футбольной столицей мира. Он отметил, что за последние три года в столице появились несколько новых современных стадиона — «Открытие Арена» и ЦСКА, а в следующем году будет сдана арена «Динамо», которая проходит реконструкцию. Также в городе построили девять футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ, еще шесть таких объектов достраиваются.

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