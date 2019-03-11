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Мужчина залез на арку Крымского моста и попал на видео

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Неизвестный забрался на арку Крымского моста в центре Москвы. Соответствующий ролик в субботу, 16 марта, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах запечатлено, как молодой человек уже медленно спускается по опоре. В это время к нему поднимаются спасатели.

По информации канала, в результате мужчину удалось благополучно спустить на землю. В настоящее время с ним работают медики. Что сподвигло молодого человека взобраться на арку моста, не уточняется.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах города, человек находился на высоте около 15 метров.

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