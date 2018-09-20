Мужчинам отсоветовали пропускать женщин первыми в лифт

Столичная сервисная компания «Мослифт» рассказали о правилах пользования лифтами и о том, как они соотносятся с общепринятыми нормами этикета. Представитель предприятия поделился этим с РИА Новости.

«Первым должен заходить в лифт мужчина. Многим покажется, что это неправильно, ведь все знают, что везде надо пропускать вперед женщину, но только не в этой ситуации. Лифт очень опасен, а мужчина как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить», — в частности, отметили в «Мослифте».

В компании добавили, что первым из кабины должен выйти тот, кто ближе стоит к двери, независимо от пола. Если человек, стоящий у выхода, едет дальше, он должен пропустить других, а затем вернуться на место, пояснили в предприятии.

Особые правила касаются дошкольников и младших школьников. «При поездке детей в колясках возьмите ребенка на руки, войдите в кабину, затем ввезите коляску. При выходе из лифта вначале вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. При поездке взрослых с детьми первыми в кабину должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети, а затем взрослые», — подчеркнули в «Мослифте».

Подобные правила, заключили в компании, должны размещаться в каждом лифте.