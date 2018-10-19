На балконе московской квартиры увидели рысь

На балконе одного из московских жилых домов обнаружили рысь. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Информация проверяется. Жалоба поступила от очевидца. Он заявил, что рысь находится на балконе дома 14 по улице Ляпидевского», — рассказал собеседник агентства. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место для проверки.

Зимой 2017 году другую рысь нашли в зеленоградском парке, животное было привязано к дереву. На рыси был надет ошейник, но хозяина найти не удалось. Позднее животное назвали Мартином.