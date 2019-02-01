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На льдине в Москве-реке застряла агрессивная лисица

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На льдине в Москве-реке около Павелецкой набережной застряла лисица. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

О случившемся спасателям сообщила местная жительница. «Спасатели Крымского моста проводят сейчас спасательную операцию. У лисы раненая лапка. Ведет себя агрессивно», — рассказал собеседник агентства.

В конце декабря 2018 года московский водитель заметил лису в центре города — неподалеку от Дербеневской набережной. Как она там оказалось, неизвестно: районе нет парков или территорий с густой растительностью.

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