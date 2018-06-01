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На московской клумбе появилось ядовитое растение

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В бетонных вазах на улице Россошанской в Южном Чертаново появились молодые побеги ядовитого растения — клещевины. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Жители района предположили, что растения в клумбах могли посадить энтузиасты, которые не имеют отношения к официальному городскому благоустройству. Районная управа пока никак не прокомментировала ситуацию.

Клещевину используют в лекарственных целях и для изготовления смазочных материалов. Все его части содержат белок рицин и алкалоид рицинин, которые ядовиты для человека и животных. Семена растения при приеме внутрь вызывают воспаление кишечника, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта и летальный исход. Вдыхание порошка рицина поражает легкие.

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