На Москве-реке появится «плавающий» бассейн

Круглогодичный «плавающий» бассейн появится на Москве-реке к 2026 году. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Москомархитектуры.

Бассейн расположится у набережной Марка Шагала рядом с жилым комплексом «Зиларт». «У застройщика есть идея прямо на воде, в старом русле Москвы-реки, сделать круглогодичный бассейн диаметром 25 метров», — привели в пресс-службе слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Как уточнил Кузнецов, бассейн будет представлять собой понтон с подведенными к нему коммуникациями. Эксплуатировать его можно будет даже зимой.

Подобные бассейны есть по всему миру, добавили в Москомархитектуры. Так, в Берлине под открытым небом на реке Шпрее организован бассейн длиной более 30 метров, а в Чили бассейн площадью 8 гектаров расположен прямо на берегу моря.

В конце июня на территории бывшей промзоны «ЗиЛ» в Москве открылся парк «Тюфелева роща». Площадь парка занимает около 10 гектаров, там высажены почти 800 деревьев и тысячи кустарников, разбиты цветники.