На похоронах Осина развязался спор из-за его хита

Во вторник, 20 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили музыканта Евгения Осина. Об этом сообщает агентство «Москва».

Во время траурной церемонии бывший продюсер артиста Валерий Жаров включил его песню «Плачет девушка в автомате». Часть пришедших на похороны просили его выключить музыку, но он отказался. «Он с собой заберет эту песню», — пояснил Жаров.

Также на похоронах пропели молитву «Вечная память» и проводили Осина в последний путь аплодисментами.

Как сообщает Eg.ru, участок на кладбище для Осина купил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он положил в гроб Осину виниловую пластинку группы «Авалон», совместно с которой артист несколько лет назад записал музыкальный альбом.

О смерти 54-летнего певца стало известно 17 ноября. Официальная причина не раскрывалась, однако известно, что в прошлом году у артиста диагностировали последнюю стадию алкоголизма.

Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, известен как автор хитов «А когда на море качка» и «Плачет девушка в автомате».