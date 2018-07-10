На разгон облаков ко Дню города выделили 100 миллионов рублей

Из столичного бюджета выделено 100 миллионов рублей на случай необходимости в разгоне облаков на День города, который будет праздноваться 8 и 9 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Если на выходных погода испортится, облака будут разгонять на самолетах с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

Согласно предварительному метеопрогнозу, в конце недели в столице ожидается теплая погода. Как сообщается на сайте Gismeteo, в субботу будет до плюс 24 градусов и солнечно, небольшая облачность возможна в воскресенье.

Празднование Дня города состоится 8 и 9 сентября. В празднике примут участие около 10 миллионов человек. В этом году Москва отмечает 871-летие.

Всего в Москве запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. В День города продолжит работать уличный фестиваль «Цветочный джем», где представят свою праздничную программу. Метро будет работать круглосуточно.