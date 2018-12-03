На шпиле МИДа построили домик для сапсанов

На шпиле московской высотки, где располагается МИД, обустроили дом для сапсанов. Об этом в эфире программы «Дачный ответ» на телеканале НТВ рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она уточнила, что конструкция появилась там после ремонта шпиля. «Когда начиналась реконструкция и в сам шпиль начали приходить инженеры, обнаружили, что у нас здесь живет семья сапсанов — птиц. Это большая редкость для города», — сказала Захарова и уточнила, что там есть следы пребывания сапсанов. Дом представляет из себя стальной ящик с окном.

Сапсан — хищная птица из семейства соколиных. Птицы гнездятся на скалистых обрывах, вершинах увалов, реже на кочках моховых болот или каменных строениях — крышах и уступах высотных зданий, колокольнях, мостах.

Реконструкция шпиля на здании МИД велась в 2016-2017 годах, конструкция выполнена из специальной стали