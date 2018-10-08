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На устроившую на МКАД пробку певицу пожаловались полиции

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ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) обратится в правоохранительные органы из-за съемок клипа певицы Yaxana на МКАД. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, передает агентство «Москва».

Певица Yaxana (настоящее имя — Оксана Яковлева) для съемок клипа устроила пробку на МКАД, перекрыв одну из полос. По предварительному анализу, из-за этого несколько автомобилей «скорой помощи» приехали на вызов с задержкой.

«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц», — сообщили в ведомстве.

Как рассказала сама певица в своем Instagram, она боялась сниматься посреди оживленной дороги, а ее оператор едва не попал под колеса. Однако недовольных танцами водителей было мало, добавила она.

На данный момент в управлении ГИБДД по Москве изучают материалы произошедшего.

Муж Оксаны Яковлевой — депутат городского поселения Щелково Алексей Яковлев.

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