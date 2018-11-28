На улицах Москвы заметили беспилотник

На одной из дорог в Москве заметили беспилотный автомобиль. Видеозапись с ним размещена на канале «Московские новости» в Telegram. На заднем стекле автомобиля заметен специальный знак — литера «А».

Ранее пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев рассказал, что беспилотные автомобили в рамках эксперимента выедут на столичные улицы в 2019 году.

По информации РБК, управляющий автомобилем искусственный интеллект будет строго соблюдать правила дорожного движения, но в тестовый период за работой будет следить инженер.

Для остальных участников дорожного движения уже разработали правила поведения с беспилотниками. В частности, сохранять бдительность и не слишком отвлекаться на такие машины. Особо отмечается, что машина может появиться на дороге в любой момент, из других рекомендаций следует, что перед беспилотником не стоит размахивать руками.