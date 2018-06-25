На входах в московское метро появятся новые буквы «М»

Буквы «М», обозначающие входы в московское метро на улицах, планируют обновить в 2018-2019 годах. Об этом сообщила замначальника метрополитена Юлия Темникова, передает РИА Новости.

По словам Темниковой, внешний вид знаков существенно не изменится. «Будет обновление буквы „М“, но в принципе сильно вид не поменяется, она будет такой же, как уже на новых станциях, — красная с подсветкой», — уточнила она.

В феврале 2016 года руководство московского метро отказалось от идеи поменять цвет букв «М», установленных на входах в подземку, в зависимости от принадлежности станций к какой-либо ветке. Вместо этого маркировку сделали на ножке, которая держит букву.

Красные объемные буквы-указатели «М» с подсветкой, ставшие одним из символов столицы, устанавливаются над вестибюлями станций и на других объектах подземки с 1930-х годов.