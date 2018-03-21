На выход с «Лужников» понадобилось 44 минуты

Болельщики, посетившие футбольный матч в «Лужниках» между сборными России и Бразилии, покинули территорию спорткомплекса всего за 44 минуты благодаря эффективной работе общественного транспорта. Об этом в субботу, 24 марта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Всего общественным транспортом воспользовались около 56,7 тысячи москвичей и гостей столицы. «Они совершили 33,9 тысячи поездок на метро и 15,9 тысячи — на МЦК. Шесть тысяч человек воспользовались городскими автобусами и бесплатным маршрутом S1. 900 человек вызвали такси», — уточняется в сообщении.

В день матча московский общественный транспорт работал в особом режиме. В частности, в течение двух часов после встречи болельщики могли бесплатно воспользоваться станциями метро и МЦК, располагающимися рядом со стадионом. Также для них был запущен бесплатный маршрут S1, по которому курсировали 28 автобусов.

Как отмечается, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу транспортное обслуживание будет организовано по аналогичной схеме.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.