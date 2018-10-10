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На юге Москвы прошли посадки

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В парке в пойме реки Битца приступили к высадке деревьев. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства, передает агентство «Москва».

В рамках комплексного благоустройства и озеленения территории уже высадили 210 деревьев. Среди них сосна, пихта, лиственница и красный клен.

«Новые деревья будут хорошо сочетаться цветом листвы и хвои с существующими насаждениями, которых более двух тысяч, к тому же они разнообразят пейзажный рельеф парка, сделав его более красивым», — рассказали в комплексе.

В конце октября-начале ноября в парке высадят еще более 200 деревьев и около одной тысячи кустарников. «Существующие деревья разбавят красным дубом, черемухой, яблонями, кленами и красивой повислой березой. Среди кустарников будут барбарис, гортензия, дерен, ирга и спирея», — добавили специалисты.

19 сентября в Москве стартовал осенний этап акции «Миллион деревьев». В ее рамках высадят более 158 тысяч кустарников и девяти тысяч деревьев.

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