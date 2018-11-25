Над Кремлем снова появились военные вертолеты

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с кадрами нового этапа учений Федеральной службы охраны (ФСО), прошедших в пятницу, 30 ноября, на территории Московского Кремля.

На кадрах видно, как военные аппараты кружат над центром столицы и готовятся к посадке около Кремлевской стены. Сообщается, что сотрудники ФСО отрабатывали методы по пресечению террористических угроз с помощью авиации.

Часть учений прошла на Красной и Боровицкой площадях и в Александровском саду, в результате чего был ограничен вход для посетителей в эти зоны. Также запрет на пребывание на территории Кремля будет действовать с 16 до 20 часов вечера.

22 ноября в сети появилось видео, на котором запечатлены два вертолета Ми-8, взлетавшие с площадки на территории Кремля. К одному из них была привязана сетка со стоящими в ней вооруженными людьми. Позднее стало известно, что таким образом проходили тактико-специальные учения ФСО. Бойцы тренировались оказывать экстренную помощь с воздуха.