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Надгробную плиту приближенной Петра I обнаружили в Москве

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Могильную плиту приближенной Петра I обнаружили в Москве. Надгробие XVII века принадлежит Анне Ртищевой, супруге Петра Прозоровского, cподвижника царя. Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря на Большой Лубянке во время работ по прокладке водопровода. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает сайт столичной мэрии.

Археологи отмечают уникальность находки, поскольку плита не белого цвета — ее лицевая часть выкрашена синим. Кроме того, практически полностью читается высеченная на надгробии надпись. Его размеры составляют 68 на 68 сантиметров, толщина — 10 сантиметров.

«Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени — большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия», — рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Находка относится к типу закладных надгробий. Их помещали на стену храма над местом погребения или рядом с ним. Надпись на плите выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью. То есть они связаны в единый орнамент. Пространство между буквами покрыто синей краской.

Надпись практически полностью удалось восстановить. Она гласит: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».

В настоящее время находку продолжают изучать специалисты. Глава Мосгорнаследия отметил, что плиту впервые покажут широкой публике на одной из выставок, посвященных артефактам, найденным в рамках программы «Моя улица».

Анна Ртищева принадлежала к знатному боярскому роду. Она вышла замуж за Петра Прозоровского (1644–1720) и прожила с князем почти 20 лет. Умерла Анна Ртищева, когда ей едва исполнилось 35 лет. Петр Прозоровский после смерти супруги прожил вдовцом до конца своих дней. Дочь Петра Прозоровского и Анны Ртищевой получила от родителей большое наследство и вышла замуж за князя Ивана Голицына. Она стала одной из первых придворных дам при Екатерине I.

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