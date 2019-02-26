Наехавших на «вафлю» поймали в первый день действия штрафа

С 1 марта автомобилистов, которые нарушают правила проезда перекрестка с нанесенной вафельной разметкой, начали штрафовать. В первый же день было выявлено несколько нарушителей. Об этом рассказал руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, передает «Вечерняя Москва».

«Статистику смотрел несколько часов назад, там зафиксировано несколько десятков нарушений, еще не все обработаны, поэтому статистику за сегодня говорить пока не готов, но нарушители точно есть», — сказал он.

За выезд на «вафлю» при запрещающем сигнале светофора накажут штрафом в 1000 рублей. Штраф нарушителю придет, если его автомобиль находился на разметке с нулевой скоростью пять и более секунд. На перекресток можно выезжать только если его можно будет проехать без остановки.

Сначала штрафы начнут приходить с перекрестка на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. Всего на момент публикации материала вафельная разметка нанесена по 103 московским адресам, где есть проблема запирания перекрестков. До конца весны столичные власти планируют нанести такую разметку еще на 40 перекрестках.