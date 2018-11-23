Найден виновник поломки Московской канатной дороги

Организатор кибератаки, из-за которой единственная канатная дорога в столице перестала работать, установлен. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя «Московских канатных дорог» Николая Дивакова.

Он не стал раскрывать имени подозреваемого, но уточнил, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете пока не прокомментировали эту информацию.

Канатная дорога, которая связывает олимпийский комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, сломалась на второй день после открытия. По словам очевидцев, пассажиров высаживали из кабинок, не объясняя причин.

Позднее стало известно, что причиной прекращения работы стала кибератака. Администрация объекта принесла свои извинения посетителям и пообещала позднее рассказать о дальнейшем графике работы.