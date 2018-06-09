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Наживающихся на иностранцах московских таксистов разоблачат

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В столице начали выявлять таксистов, которые намеренно завышают цены при обслуживании иностранных туристов. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщила агентству «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» Инна Святенко.

«Наши активисты притворялись иностранцами и подходили к водителям, причем лицензионных машин, говорили, что они потерялись, и спрашивали, как им проехать на Казанский вокзал. А водители говорили: 100 долларов», — рассказала Святенко.

Она подчеркнула, что автомобильные номера всех недобросовестных водителей были записаны и переданы руководству таксомоторных компаний, где те работают. По словам Святенко, уже набрано «достаточно много материала». «Сейчас для нас важно понять, какие действия предприняли по отношению к таким водителям их работодатели для того, чтобы дальше нам либо продолжать (рейды), либо менять механизмы воздействия. А именно — обращаться к органам, которые выдают лицензии на работу такси», — пояснила она.

Святенко отметила, что подобные спецрейды планируется проводить и в будущем.

В начале июня стало известно, что московский таксист запер в машине гражданина Вьетнама и, угрожая ему расправой, вымогал у него больше 23 тысяч рублей за поездку до аэропорта Шереметьево. Тот в итоге согласился отдать требуемую сумму, поскольку боялся за свою жизнь, а после обратился в полицию.

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