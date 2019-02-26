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Назван срок исчезновения снега в Москве

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Снег в столичном регионе растает только к началу апреля. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Плотность снега сейчас выше нормы. Сойдет он только в конце марта — начале апреля», — рассказал он.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха в марте ожидается в пределах или выше нормы, оттепели будут сменяться заморозками.

В субботу, 2 марта, в столичном регионе будет холодно, но без осадков. Ожидается, что в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.

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