Назван срок открытия станции «Савеловская» на БКЛ

Станцию «Савеловская», ранее носившую название «Нижняя Масловка», Большой кольцевой линии (БКЛ) метро могут открыть до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Станцию Большой кольцевой линии метро «Савеловская» мы планируем открыть в этом году», — сказал он.

Станция «Савеловская» БКЛ является пилонной станцией глубокого заложения, она располагается на глубине 65 метров. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская, а также пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Также, по словам Хуснуллина, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Косино» в 2019 г. свяжет между собой Таганско-Краснопресненскую и Кожуховскую линии Московского метрополитена.

«Ожидаем здесь запустить с пассажирами подземный распределительный уровень, который увяжет различные виды транспорта, в 2019 году. До 2021 года здесь появится многофункциональный центр. Также сама территория с новыми подъездными путями, с новыми дорогами и с новыми офисными торговыми центрами будет развита до 2025 года включительно», — уточнил он.