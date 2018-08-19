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Назван срок открытия станции «Савеловская» на БКЛ

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Станцию «Савеловская», ранее носившую название «Нижняя Масловка», Большой кольцевой линии (БКЛ) метро могут открыть до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Станцию Большой кольцевой линии метро «Савеловская» мы планируем открыть в этом году», — сказал он.

Станция «Савеловская» БКЛ является пилонной станцией глубокого заложения, она располагается на глубине 65 метров. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская, а также пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Также, по словам Хуснуллина, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Косино» в 2019 г. свяжет между собой Таганско-Краснопресненскую и Кожуховскую линии Московского метрополитена.

«Ожидаем здесь запустить с пассажирами подземный распределительный уровень, который увяжет различные виды транспорта, в 2019 году. До 2021 года здесь появится многофункциональный центр. Также сама территория с новыми подъездными путями, с новыми дорогами и с новыми офисными торговыми центрами будет развита до 2025 года включительно», — уточнил он.

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