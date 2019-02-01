Назван срок возвращения холодов в Москву

Во второй половине февраля оттепель в Москве сменится похолоданием. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИАМО.

«Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы», — уточнил он.

С начала следующей недели в столичном регионе ожидается от минус двух до плюс двух градусов. Предполагается, что самым теплым днем станет среда, 13 февраля: столбики термометров могут подняться до плюс пяти.

В пятницу, 8 февраля, в Москве и области будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. По данным портала «Метеоновости», атмосферное давление немного повысится и составит в середине дня 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха составит около 80 процентов.