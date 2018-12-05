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Названа причина уязвимости московской канатной дороги для хакеров

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Московскую канатную дорогу, соединившую «Лужники» и Воробьевы горы, смогли остановить хакеры, так как ее информационная система поставлялась иностранной фирмой. Об этом в среду, 12 декабря, РИА Новости сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

В период работы подъемника одна из штаб-квартир зарубежной компании удаленно проводила отладочные работы. «К сожалению, никаких мер по обеспечению безопасности этого удаленного управления предпринято не было. В результате чего появилось то, что должно было появиться. Это был вирус шифровальщик», — пояснил Мурашов.

7 декабря столичная канатная дорога возобновила свою работу после планового освидетельствования Ростехнадзором. Она была закрыта для посетителей с 3 по 6 декабря.

В конце ноября стало известно о том, что подъемник сломался спустя сутки после начала перевозки пассажиров из-за хакерской атаки на компьютерные серверы. Уточнялось, что взломщик требовал у руководства объекта биткоины.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил новый вид городского регулярного транспорта 26 ноября. Подъемник способен перевозить до полутора тысяч пассажиров в час.

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