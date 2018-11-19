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Названа самая популярная достопримечательность России

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Красная площадь возглавила рейтинг российских достопримечательностей по версии аналитического агентства «ТурСтат». Об этом сообщило агентство «Москва».

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и отзывов в интернете.

«В первую пятерку достопримечательностей России, популярных у туристов в текущем году, входят Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии», — сообщили в «ТурСтате».

Ежегодно Красную площадь посещают более 20 миллионов туристов.

В августе американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году.

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