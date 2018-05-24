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Названа стоимость набора для жизни московского миллениала с тремя авокадо

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Аналитики портала USB подсчитали, сколько в разных городах стоит так называемый базовый набор миллениала — список из необходимых и часто используемых вещей.

Согласно данным исследования, дороже всего жизнь представителям поколения Y обходится в Буэнос-Айресе (3,6 тысячи долларов), Йоханнесбурге (3,4 тысячи долларов) и Москве (3,3 тысячи долларов).

Составители рейтинга подсчитали, что в набор столичного миллениала обычно входит iPhone X (около 208 тысяч рублей), подписка на Netflix, три авокадо, ноутбук, джинсы, кроссовки, бигмак и кофе.

Дешевле всего потребительская корзина обходится в Гонконге — 1,8 тысячи долларов.

Миллениалами, или поколением Y, социологи называют тех, кто родился между 1981 и 2000 годами. Их прежде всего отличает глубокая вовлеченность в цифровые технологии. Согласно исследованиям, представители этого поколения склонны оттягивать переход во взрослую жизнь на более долгий срок, чем их сверстники в предыдущих поколениях, а также дольше оставаться жить в родительском доме.

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