Названы часы работы поликлиник и загсов в новогодние праздники

Все столичные поликлиники в дни новогодних каникул перейдут на особый график дежурства. По специальному расписанию также будут работать загсы, центры госуслуг «Мои документы» и соцобслуживания, зоопарк и городские библиотеки. Об этом сообщается во вторник, 26 декабря, на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, взрослые поликлиники с 31 декабря по 8 января будут работать с 09:00 до 16:00. В эти же часы можно будет вызвать врача на дом и обратиться в дежурные аптеки, отпускающие лекарства льготникам. При этом большая часть травмпунктов для взрослого населения по-прежнему будет работать круглосуточно.

Детские поликлиники 30 декабря будут работать с 09:00 до 15:00. В остальные дни врача можно будет вызвать только на дом: с 09:00 до 14:00 31 декабря и до 16:00 с 1 по 8 января. Травмпункты детских городских поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00. Круглосуточную помощь можно будет получить на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и больницы имени Башялевой.

Загсы и дворцы бракосочетания будут закрыты 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные праздничные дни будут работать только определенные учреждения, при этом со 2 по 4 января в загсах будут заниматься только регистрацией смерти, а 5, 6 и 8 января — регистрацией рождения и смерти. Заключить брак желающие смогут в двух столичных дворцах бракосочетания: 5 января — в №3, 6 января — в №5.

Центры госуслуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 08:00 до 20:00, 1 января — выходной. Затем по 8 января в дежурных офисах в каждом округе столицы можно будет получить документы о регистрации смерти. Центры соцобслуживания продолжат оказывать москвичам адресную помощь и обслуживать нуждающихся на дому в течение всех новогодних каникул, кроме 1, 2 и 7 января.

Большинство столичных библиотек и культурных центров будут работать по особому расписанию 31 декабря, 1 и 7 января, в остальные дни посетить их можно будует с 12:00 до 20:00. Значительная же часть московских музеев будет работать по обычному графику во все дни, кроме 31 декабря и 1 января, когда они будут закрыты. Московский зоопарк 31 декабря будет открыт до 15:00, в остальные дни зоосад будет ждать посетителей с 09:00 до 17:00.