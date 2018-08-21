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Названы лучшие школы Москвы

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Столичный департамент образования составил рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 2017-2018 учебного года. Список опубликован на сайте мэра Москвы.

Первое место заняла школа №1535, второе — лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», на третьей строчке оказался лицей «Вторая школа». Кроме того, в 20 лучших учебных заведений столицы вошли три новых учреждения: школа №1547, школа №171 и Первый московский образовательный комплекс.

«С каждым годом в список лучших попадают все больше образовательных организаций. В этом году в него вошли 399 школ, набравших не менее 100 баллов. В прошлом году их было 292», — отметили в департаменте.

Рейтинг школ составлен на основании восьми показателей. В нем учли качественное массовое образование, развитие талантов максимального количества школьников, результативность работы дошкольных групп, профилактику правонарушений и работу с учащимися, имеющими особые образовательные потребности. Также в нем обращено внимание на результативность использования социокультурных ресурсов города в обучении, развитие профессиональных умений и профессионального мастерства, развитие массового любительского спорта.

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