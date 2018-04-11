Названы самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»

Больше всего ошибок участники «Тотального диктанта» в Москве допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на координатора акции в столице Марию Ровинскую.

«Почему-то очень по-разному писали слово „чересчур“: „через чур“, „через-чур“ тоже было. Также „струганные“ вместо „струганые“, „полесадник“ вместо „палисадник“», — рассказала она.

Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля, автором текста выступила писательница Гузель Яхина. В Москве в мероприятии приняли участие 20 тысяч человек.

Акция проводится ежегодно с 2004 года в формате добровольного диктанта для всех желающих.