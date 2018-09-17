Названы самые многочисленные переселенцы в Москве

Составлен рейтинг городов, откуда россияне чаще всего переселяются в Москву. Исследование подготовлено Strelka Mag совместно с Socialdatahub. Для подсчета использовались данные из соцсети «ВКонтакте»: были проанализированы профили, где в графе «город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «родной город».

Чаще всего в Москву переезжают из больших городов. Лидером по числу приезжающих в столицу оказался Санкт-Петербург, а также откуда в общей сложности переехали 168 650 человек. Второе и третье места достались Екатеринбургу и Нижнему Новгороду (из каждого города переехали более 40 тысяч человек). В пятерку также вошли Краснодар (35,2 тысячи человек) и Казань (34,3 тысячи).

В топ-10 вошли Новосибирск (31,6 тысячи человек), Ростов-на-Дону (30,4 тысячи), Воронеж (30,3 тысячи), Самара (29,4 тысячи) и Уфа (28 тысяч).

Переезд из небольшого города в столицу тоже возможен, однако, указали аналитики, это сложнее из-за экономических факторов. Для сравнения, из Ярославля и Белгорода, которые находятся на последних строчках рейтинга, в столицу перебрались только 15,9 и 16,5 тысячи человек соответственно.

На момент проведения исследования пользователей с городом «Москва» было 23 056 936. Из них графа «родной город» была заполнена у 4 567 802. В подсчетах не учитывались профили, где был указан маловероятный город проживания: Париж, Нью-Йорк, а также пользователи, указавшие возраст более 100 лет.