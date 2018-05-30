Названы самые опасные места для парковки в Москве

Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА «Новости».

«Мы проанализировали период с марта по май 2018 года и сделали карту, где автомобилисты больше всего нарушают правила парковки и где чаще всего эвакуируют машины», — рассказал он.

Чаще всего правила нарушают на улицах, прилегающих к аэропорту Внуково и станции метро «Черкизовская». По словам Ликсутова, также большое количество нарушений парковки зафиксировано у ряда столичных ресторанов и бутиков.

«Парковка на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками создает аварийные ситуации как для пешеходов, так и для других автомобилистов. Призываем водителей парковаться только в специально предназначенных для этого местах», — заключил он.

В мае стало известно, что в шести административных округах Москвы появятся более 300 парковочных мест. Их сделают после изменения схемы движения на ряде улиц.