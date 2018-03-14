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Названы самые популярные маршруты такси в Москве

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В «Яндекс.Такси» составили список самых популярных мест, куда москвичи чаще всего ездят на такси. Результаты опубликованы на сайте компании.

Пункты назначения разделили на несколько категорий: транспортные узлы, офисы, торговые центры, рестораны, вузы и гостиницы. Аналитики также определили места, в которые в 2017 году стали ездить заметно чаще по сравнению с 2016-м.

«Судя по данным о заказах, главные транспортные узлы Москвы — это три вокзала: Ленинградский, Казанский и Курский. Кроме того, люди часто берут машину до „Юго-Западной“ и „Речного вокзала“ — видимо, там пересаживаются на метро и едут в сторону центра», — говорится в исследовании.

Помимо транспортных узлов, самыми популярными местами стали офисы «Москва-Сити», торговый центр «Авиапарк», РУДН, бары и рестораны, расположенные на Новом Арбате и отель «Рэдиссон Ройал».

Также москвичи стали чаще ездить на такси к станции метро «Раменки», бизнес-центру «Оружейный», гостинице «Азимут Смоленская» и торгово-развлекательному центру «Хорошо!».

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