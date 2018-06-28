Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Названы сроки строительства новой станции метро за МКАД

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Новую станцию московского метро, которая будет располагаться за МКАД, построят через шесть лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

Речь идет о станции «Новомосковская». «Подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст участок городу для строительства», — рассказал он.

Станция будет располагаться рядом с районом Южное Бутово. «Фактически жители района получат в шаговой доступности еще одну станцию», — уточнил Хуснуллин.

Читайте также
Самое читаемое
«Вся страна в джинсах – это же безобразие!»
Откровения обитателей окрестностей метро «Курская»
8 июля
«Любишь музыку, включаешь ее, а она не штырит»
Петр Налич о хитах, кризисе и концерте на самой необычной площадке Москвы
10 июля
Кино, воркшопы и йога на парящем мосту
10 причин не пропустить Moscow Urban Forum
12 июля
«Город, которого уже нет»
Москва 1960-х на фотографиях Владимира Степанова
13 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter