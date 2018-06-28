Названы сроки строительства новой станции метро за МКАД

Новую станцию московского метро, которая будет располагаться за МКАД, построят через шесть лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

Речь идет о станции «Новомосковская». «Подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст участок городу для строительства», — рассказал он.

Станция будет располагаться рядом с районом Южное Бутово. «Фактически жители района получат в шаговой доступности еще одну станцию», — уточнил Хуснуллин.