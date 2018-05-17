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Названы сроки запуска Солнцевской линии метро

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Технический пуск Солнцевской линии московского метрополитена запланирован на начало лета. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, работы на участке «Раменки» — «Рассказовка» находятся на завершающей стадии и будут закончены в ближайшие месяцы. «Линия готова более чем на 90 процентов. Уже начата процедура передачи станций „Мичуринский проспект“ и „Рассказовка“ эксплуатирующим службам метрополитена», — уточнил Хуснуллин.

С запуском движения нового отрезка желтой ветки почти 600 тысяч москвичей сократят время на поездку в центр города до 45 минут. Длина участка составляет свыше 14 километров, он включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

В феврале Хуснуллин заявил, что участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Раменки» до «Рассказовки» запустят летом 2018 года.

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