Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать

Жизнь в Москве предполагает постоянные переезды внутри города и готовность к изменениям архитектурного облика столицы. Тем, кто к этому не готов, следует задуматься о том, чтобы сменить место жительства, заявил в эфире радиостанции «Серебряный Дождь» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Как показывает практика, часть населения, которая активно тащит за собой экономику и всех остальных жителей города, они очень часто меняют место жительства. И, как правило, смена места жительства идет рука об руку с успехом, прогрессом, достижениями и прочими вещами со знаком плюс», — отметил Кузнецов.

Он признал, что существует категория населения, которая «не хочет никуда двигаться». «Они привыкли жить в одном и том же месте. Но жизнь — это такая штука, что надо просто констатировать, что если нравится жить в одном и том же месте, то надо задуматься о том, есть ли смысл жить в большом активно развивающемся мегаполисе», — подчеркнул архитектор.

Ранее Кузнецов предложил оживить Старый Арбат при помощи транспорта. По его мнению, Арбат «немного длинноват» для пешеходной зоны, из-за чего он «слегка маргинализируется».