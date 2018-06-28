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Некоторые москвичи стали богаче

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Пять человек, которые купили лотерейные билеты «Русское лото» на «Почте России» в столичном регионе, выиграли более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает агентство «Москва».

«Пять счастливчиков из Москвы и Московской области, купившие лотерейные билеты на почте в июне, выиграли крупные денежные суммы. Каждый из обладателей счастливых билетов по тиражной лотерее „Русское лото“ получил более одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самый большой выигрыш составил 1,7 миллиона рублей. Всего с начала года в столичных отделениях почтовой связи купили почти 3,5 миллиона лотерейных билетов. 65 из них принесли владельцам крупные денежные призы: от 30 тысяч до 2 миллионов рублей. Всего в этом году клиенты «Почты России» выиграли 76 миллионов рублей.

В феврале Таганский районный суд Москвы отклонил иск мужчины, который требовал вернуть ему стоимость четырех тысяч СМС, отправленных для победы в лотерее. Истец потребовал возместить ему стоимость процентов по кредиту, который он взял для оплаты отправляемых им СМС, а также компенсировать моральный вред.

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