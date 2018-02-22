Немцова увековечили в Москве

Мемориальную доску в честь политика Бориса Немцова открыли в Москве, сообщает «Интерфакс».

По информации издания, в мероприятии участвовали несколько десятков человек. Сын Немцова Антон установил табличку на арке, которая ведет во двор дома №3 на Малой Ордынке, где жил политик.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия поддержала установку памятной доски политику при условии согласия жителей дома. 14 марта стало известно, что жильцы разрешили установить памятный знак Немцову.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте гибели политика почти сразу же был организован стихийный мемориал. 14 июля Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме отказалась дать разрешение на установку мемориала на месте убийства политика.

7 сентября 2017 года оппозиционер Владимир Рыжков с активистами повесили самодельную памятную табличку Борису Немцову на доме, где жил политик. Однако через несколько дней доску сняли активисты движения SERB, а в администрации района Замоскворечье заявили, что она была установлена незаконно. В октябре табличку снова повесили на стену дома и снова сорвали.