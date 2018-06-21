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Никольскую улицу окружили металлодетекторами

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На Никольской улице в центре Москвы установлены металлодетекторы. Об этом сообщает РБК.

Рамки были установлены со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади. По словам пресс-секретаря главы департамента безопасности Москвы Елены Романовой, они останутся в целях безопасности, однако перекрытия Никольской не планируется.

Руководитель столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников добавил, что меры предприняты в связи с массовым скоплением людей на улице. «Мы делаем все, чтобы люди чувствовали себя спокойнее в городе. Поверьте, это нам удается», — сказал он.

Черников отметил, что меры безопасности будут предприниматься на Никольской до окончания чемпионата. На других улицах города устанавливать рамки для досмотра не планируют.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. На время мундиаля улица Никольская стала неофициальным фан-центром, где футбольные фанаты, горожане и гости города круглосуточно устраивают массовые гулянья.

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