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Новогодние ели развоплотят

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С 9 января в Москве начнут работать пункты по сбору новогодних деревьев. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в столице откроется 460 таких точек.

Пункты сбора будут работать, в том числе, в московских парках. Из елей, пихт сосен, которые отправят на переработку, сделают древесную щепу и почвогрунт.

Главную новогоднюю ель страны срубили 16 декабря возле деревни Еремино Щелковского района Московской области. Возраст дерева — 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров. Она стоит на Красной площади.

Из дерева, которое стояло там в прошлом году, сделали гусли и посох.

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