Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Новому вокзалу отвели место у «Москвы-Сити»

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Новый железнодорожный вокзал может появиться около «Москвы-Сити». Такую возможность рассматривают в РЖД, сообщает агентство «Москва». Однако окончательное решение еще не принято.

«Мы рассматриваем в комплексе развития вокзалов и с точки зрения ВСМ (высокоскоростная магистраль между Москвой и Казанью) и с точки зрения роста объема движения по направлению Центр—Юг. Исходя из этого, мы сегодня одновременно анализируем несколько опций. Это дальнейшее серьезное развитие Павелецкого вокзала, мы рассматриваем возможность строительства нового вокзала в районе Сити», — уточнил начальник дирекции железнодорожных Виталий Вотолевский.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый железнодорожный вокзал появится на пересечении Рязанского проспекта и МЦК. Через пару лет там откроется две станции метро «Нижегородская» — Кожуховской и Большой кольцевой линий. Платформу «Карачарово» передвинут поближе к станциям метро и соединят с ними переходом.

Читайте также
Самое читаемое
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд, слоуфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
29 сентября
Типа этого
Как будут выглядеть дома и мебель россиян в ближайшем будущем
1 октября
«На втором этаже разрешалось курить»
Зачем появлялись и почему исчезли двухэтажные троллейбусы
27 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter