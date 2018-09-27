Новому вокзалу отвели место у «Москвы-Сити»

Новый железнодорожный вокзал может появиться около «Москвы-Сити». Такую возможность рассматривают в РЖД, сообщает агентство «Москва». Однако окончательное решение еще не принято.

«Мы рассматриваем в комплексе развития вокзалов и с точки зрения ВСМ (высокоскоростная магистраль между Москвой и Казанью) и с точки зрения роста объема движения по направлению Центр—Юг. Исходя из этого, мы сегодня одновременно анализируем несколько опций. Это дальнейшее серьезное развитие Павелецкого вокзала, мы рассматриваем возможность строительства нового вокзала в районе Сити », — уточнил начальник дирекции железнодорожных Виталий Вотолевский.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый железнодорожный вокзал появится на пересечении Рязанского проспекта и МЦК. Через пару лет там откроется две станции метро «Нижегородская» — Кожуховской и Большой кольцевой линий. Платформу «Карачарово» передвинут поближе к станциям метро и соединят с ними переходом.